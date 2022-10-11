Єлизавета Литвиненко здобула бронзову нагороду у ваговій категорії до 78 кілограмів. У бронзовому фіналі 18-річна дебютантка чемпіонату світу за 23 секунди впевнено перемогла олімпійську чемпіонку-2020 32-річну японку Сорі Хамаду.

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Бронзова нагорода Литвиненко стала першою для української команди на чемпіонаті світу 2022.

Чемпіонат світу з дзюдо триває в столиці Узбекистану Ташкенті з 6 по 13 жовтня. Цьогоріч світовий форум зібрав понад 570 кращих спортсменів з 82 країн світу, серед них і 13 українських дзюдоїстів. До Ташкенту українська збірна вирушила у найсильнішому своєму складі: 9 чоловіків та 4 жінок.

Однак поки лише Литвиненко вдалося здобути нагороду.

Артем Лесюк та Дільшот Халматов, які виступають у ваговій категорії до 60 кілограмів, розпочинали виступи у другому раунді. І обоє українців поступилися суперникам.

У ваговій категорії до 66 кілограмів серед чоловіків Україну представляли Богдан Ядов та Каро Марандян. Ядов зумів дійти до чвертьфіналу, у підсумку опинившись у сімці найсильніших у своїй ваговій категорії. Марандян же зупинився у третьому раунді змагань.

Не зуміла поборотися за нагороди й Дар‘я Білодід, яка посіла сьоме місце у ваговій категорії до 57 кілограмів.

Артем Хомула, що виступає у ваговій категорії до 73 кілограм, поступився у першому раунді.

Поступилися в перших раундах Гєворг Манукян (до 81 кілограма) та Анастасія Антіпіна (до 63 кілограмів). Натомість Сергій Крівчач, що теж представляв збірну України у ваговій категорії до 81 кілограма, дійшов до 1/8 фіналу.

На стадії 1/8 фіналу зупинився і Станіслав Гунченко (до 90 кілограмів).

Наталія Чистякова у ваговій категорії до 70 кілограмів поступилася другому раунді.

12 жовтня на татамі вийде українець Яків Хаммо, що виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів.

Крім індивідуальної першості, в рамках чемпіонату світу в заключний змагальний день відбудеться змішаний командний турнір. За підсумками жеребкування стало відомо, що у першому раунді наша збірна зустрінеться з командою Куби.