Непереможний українець Амосов проведе титульний бій з чемпіоном: дата та суперник

27-річний український боєць Ярослав Амосов вже влітку 2021 року повернеться в октагон. Його суперником стане чемпіон Bellator у напівсередній вазі Дуглас Ліма.

Новий бій Амосова

Бій між Ярославом Амосовим та Дугласом Лімою відбудеться 11 червня Анкасвіллі (США). Поєдинок очолить турнір Bellator 260.

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Українець спробує оформити 26-ту перемогу у кар'єрі. Боєць з України ще не знає смаку поразок. Востаннє Амосов виходив в октагон у листопаді 2020 року, коли святкував успіх над Логаном Сторлі у рамках Bellator 252 в Анкасвіллі (США). Ярослав здобув перемогу за роздільним рішенням суддів (28:29, 29:28, 29:28).

11 червня Дуглас Ліма захищає свій титул у напівсередній вазі на Bellator 260 проти непереможного Ярослава Амосова,

– написав інсайдер.

Що відомо про Ярослава Амосова 27-річний український самбіст та боєць змішаного стилю. Тричі ставав чемпіоном світу з бойового самбо, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон Євразії, володар Кубку Європи, переможець багатьох змагань національного і міжнародного значення. Починаючи з 2012 року на професійному рівні виступає у ММА.

Bellator.

Український боєць у 2018 році підписав контракт ізЙого майбутній суперник Ліма у жовтні того ж року програв Гегарду Мусасі у титульному бою у середній вазі.