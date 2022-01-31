Які шанси в України завоювати медалі на зимовій Олімпіаді-2022: прогноз

Вже у п'ятницю, 4 лютого, у Пекіні стартують 24-ті зимові Олімпійські Ігри. Понад чотири тисячі спортсменів з'їдуться до столиці Китаю, серед яких буде 45 українців. Спорт24 розповідає про види спорту, де Україні має медальні амбіції.

Україна на Олімпіаді не буде представлена лише у хокеї, ковзанярському спорті та керлінгу, при всій повазі до представників решти дисциплін, медальні перспективи, на жаль, мають лише команда біатлоністів та збірна країни з фрістайлу.

До слова 8 медалей та двічі в холосту: як Україна виступала на зимових Олімпійських іграх

Біатлон



"Золота" естафета України на Олімпіад-2014 / Фото AFP

На Олімпіаду поїхали 10 біатлоністів – порівну чоловіків та жінок (плюс двоє запасних). Основний склад чоловічої збірної визначено давно: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Прима (Артем Тищенко запасний).

У жінок точно пройшли до команди Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дарія Блашко, Олена Білосюк (Підгрушна) та Ірина Петренко як запасна.

Біатлоністи в процесі підготовки до Олімпійських ігор порадували лише однією медаллю ("бронза" Артема Тищенка та Дарії Блашко у сінгл-міксті на етапі в Обергофі), а в особистих перегонах лише Дмитру Підручному у спринті в Рупольдингу вдалося заїхати до топ-10.

Змішана естафета, спринт Дмитра Підручного, індивідуалка Юлії Джими — у кожній із цих гонок українці за ідеальних розкладів здатні опинитися на подіумі Олімпіади.

Звісно, найбільші шанси у нас в естафетах. Наша жіноча четвірка була 5-ою на етапі Кубка світу у Хохфільцені, тому за умови покращення швидкості ми можемо посперечатися за медалі. Не варто забувати наше історичне "золото" у жіночій естафеті на Олімпіаді-2014 у Сочі.

Фристайл

Біатлонні старти розпочнуться вже 5 лютого.



Олександр Абраменко / Фото Getty Images

На Олімпіаді-2022 Україну представляли п'ятеро українців: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк. Усі вони виступатимуть в індивідуальному турнірі з акробатики та у змаганні змішаних команд.

На передолімпійських стартах більше приводів для оптимізму давали лижні акробати. Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко в грудні минулого року на двох етапах Кубка світу у Фінляндії двічі взяли "бронзу" у командних змаганнях.

В індивідуальних стрибках чекаємо на медалі від наших перших номерів – Абраменко та Новосад. Великі надії покладаємо на командний турнір. Наша трійка (Абраменко, Новосад, Котовський) двічі виграла "бронзу" на етапах Кубка світу. У Пекіні за певних обставин можна посперечатися і за "срібло", враховуючи, що з китайцями в цьому виді конкурувати майже нереально.

Скелетон

Історичний дебют командних стрибків лижних акробатів на Олімпійських іграх відбудеться 10 лютого.



Владислав Гераскевич / Фото IBSF

Український скелетоніст Владислав Гераскевич наразі йде 18-м у загальному заліку Кубка світу. Цього сезону на етапі в Сігулді Гераскевичу вдалося показати найкращий результат у кар'єрі – 6 місце.

Для 23-річного Гераскевича Олімпіада в Пекіні стане другою в кар'єрі. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхьончхані він посів досить високе 12 місце.

На цій Олімпіаді українець має усі шанси, щоб здійснити прорив навіть на потрапляння у топ-5, для цього у хлопця вистачає хисту та працьовитості.

Сноубординг



Аннамарі Данчі / Фото НОК України

Українська сноубордистка Аннамарі Данча, яка змагається у паралельному слаломі, виступить на Олімпіаді у Пекіні.

У січні Данча показала найкращий результат за останні два роки на етапі Кубка світу. Спортсменка фінішувала десятою на етапі, що пройшов у австрійському Бад-Гастайні. Це і дозволило їй вибороти олімпійську ліцензію.

Для Аннамарі це будуть вже четверті Олімпйські ігри. На Іграх у Ванкувері-2010 вона посіла 16 місце, у Сочі-2014 – 21-е, у Пхьончхані-2018 – 28-е. На чемпіонаті світу-2019 виборола "срібло". Цей результат дає надії для історичної медалі України у сноубордингу.

Фігурне катання



Олександра Назарова та Максим Нікітін

Україну у фігурному катанні представить танцювальна пара Олександра Назарова – Максим Нікітін. Українці продовжують прогресувати. Експерти високо оцінили їхню олімпійську програму, тому є шанси покращити результат Олімпіади-2018 (21-е місце). На чемпіонатах світу українці вже пробивалися до топ-15.

Що прогнозують у Міністерстві спорту

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що має скромні медальні очікування від виступів наших спортсменів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

"Будемо відвертими, якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це вже буде добре", – заявив він.

Також Гутцайт виокремив окремі види спорту:

"Розумію, що нас поки що засмучують біатлоністи. З президентом Федерації біатлону Володимиром Бринзаком ми спілкуємося щотижня, і він відверто розповідає про всі невдачі на старті сезону. Я вірю в потенціал нашої збірної з біатлону і сподіваюся, що їхня непроста підготовка принесе результат у Пекіні".

"Також удача не завадить і нашим фристайлістам, які на початку зими були набагато успішнішими за біатлоністів. Я розмовляв з головним тренером збірної з фрістайлу Енвером Аблаєвим. Він каже, що його підопічні добре готові і націлені на результат".

Що кажуть аналітики

Аналітики компанії Gracenote вважають, що з Пекіна з медалями поїдуть представники 27 делегацій — Україні в цьому списку місця не знайшлося.

Віртуальна таблиця топ-10 зимової Олімпіади:

Норвегія – 44 медалі (22 "золото" + 13 "срібло" + 9 "бронза")

Олімпійський комітет Росії– 38 (14+11+13)

Нідерланди – 21 (12+6+3)

Німеччина – 27 (11+11+5)

США – 24 (7+11+6)

Швейцарія – 21 (7+6+8)

Швеція – 19 (6+6+7)

Канада – 21 (4+7+10)

Австрія – 16 (4+7+5)

Франція – 18 (4+4+10)

Екперти з букмекерської компанії Favbet солідарні з цією думкою, оцінюючи можливість повного провалу олімпійської збірної в 58%.

Звичайно, більшості цікаво визначити країну-фаворита Олімпіади-2022. Нею безапеляційно є Норвегія. Коефіцієнт на те, що скандинави наберуть найбільшу кількість золотих медалей, дорівнює всього 1,25. А ось в Україну майже не вірять. Цифра 500 – тому явне підтвердження.

Подібні прогнози не повинні дивувати, адже за роки незалежності в країні так і не з’явилася програма розвитку зимових видів спорту, інфраструктура для багатьох олімпійських дисциплін просто відсутня, а історії спортсменів про те, як вони за власний кошт забезпечують себе необхідним інвентарем, регулярно спливають у ЗМІ.

Медалі на Олімпіаді-2022 будуть розіграні в 109 дисциплінах. На цих іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.

Україна востаннє здобувала золото на Олімпіаді-2018. Медаль виграв Олександр Абраменко у змаганнях з фристайлу в акробатиці.