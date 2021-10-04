Україна зіграє з Боснією та Герцеговиною у Львові: скільки вболівальників відвідають матч
4 жовтня 2021 , 18:36Читать новость на русском
Джерело:Metaratings
Збірна України 12 жовтня зіграє з Боснією та Герцеговиною. В понеділок, 4 жовтня, стало відомо, яка кількість вболівальників зможе відвідати матч.
Стадіон заповнять на 2\3
На матчі Україна – Боснія та Герцеговина зможе перебувати 24 тисячі осіб. Поєдинок відбудеться на "Арені-Львів" 12 жовтня.
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4 жовтня у Львові відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі представників УАФ.
На засіданні було визначено, що на матчі України з Боснією зможуть бути присутніми 24 тисячі вболівальників.
Загальна місткість "Арени-Львів" складає 34 тисячі 915 місць.
Україна – Боснія і Герцеговина: що відомо про матч
- Продаж квитків на поєдинок у Львові був тимчасово призупинений.
- Причиною призупинення продажу квитків в УАФ назвали "епідеміологічну ситуацію в країні, пов'язану зі зростанням показників захворюваності на СOVID-19".
- Станом на 4 жовтня продаж квитків на матч відбору ЧС 2022 не відновлювався.
- Першим матчем збірної України в жовтні буде поєдинок з Фінляндією на виїзді. Після 5-ти матчів "синьо-жовті" набрали 5 очок і посідають друге місце в групі D.