Україна зіграє з Боснією та Герцеговиною у Львові: скільки вболівальників відвідають матч

4 жовтня 2021 , 18:36
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Джерело:

Metaratings

Збірна України 12 жовтня зіграє з Боснією та Герцеговиною. В понеділок, 4 жовтня, стало відомо, яка кількість вболівальників зможе відвідати матч.

Стадіон заповнять на 2\3

На матчі Україна – Боснія та Герцеговина зможе перебувати 24 тисячі осіб. Поєдинок відбудеться на "Арені-Львів" 12 жовтня. 

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4 жовтня у Львові відбулось засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі представників УАФ. 

На засіданні було визначено, що на матчі України з Боснією зможуть бути присутніми 24 тисячі вболівальників.

Загальна місткість "Арени-Львів" складає 34 тисячі 915 місць.

Україна – Боснія і Герцеговина: що відомо про матч

  • Продаж квитків на поєдинок у Львові був тимчасово призупинений.
  • Причиною призупинення продажу квитків в УАФ назвали "епідеміологічну ситуацію в країні, пов'язану зі зростанням показників захворюваності на СOVID-19".
  • Станом на 4 жовтня продаж квитків на матч відбору ЧС 2022 не відновлювався.
  • Першим матчем збірної України в жовтні буде поєдинок з Фінляндією на виїзді. Після 5-ти матчів "синьо-жовті" набрали 5 очок і посідають друге місце в групі D.