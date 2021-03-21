Україна здолала Ізраїль у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2021 з гандболу: відео

Жіноча збірна України з гандболу провела заключний матч у групі проти Ізраїлю. Українки не залишили шансів суперницям та продовжили боротьбу за місце на чемпіонаті світу-2021.

Переконлива перемога

В українок не було шансу на помилку. Поразка у матчі не дозволила б наших дівчатам продовжити боротьбу за путівку у фінальну частину чемпіонату світу. Ідентична ситуація була в ізраїльських гандболісток.

До теми Україна перемогла Люксембург у кваліфікації на ЧС-2021 з гандболу: відео

Україна – Ізраїль 31:24

З перших секунд було видно, що обидві команди заточені лише на перемогу. Рівна гра була на майданчику, але з кожною наступною хвилиною перевага команди Бориса Чижова здавала все більшою. Лідерки української збірної Леся Смолінг та Тетяна Поляк повели партнерок до перемоги. Дівчата на двох забили аж 9 голів України.

На відпочинок команди пішли за переваги у "+6" для українок – 16:10. Друга частина зустрічі була за сценарієм першої. Однак знову впевненішими на паркеті виглядали українські гандболістки. У підсумку – 31:24 переконлива перемога збірної України.

Наша збірна посіла другу позицію в групі 1 і продовжить боротьбу за місце у фінальній частині чемпіонату світу 2021 року.

Наголосимо, що у першій зустрічі українки програли Словаччині, а вже у другому поєдинку реабілітувались в очах українських фанатів та перемогли Люксембург.

Відео феєричної гри Лесі Смолінг