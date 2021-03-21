Україна здолала Ізраїль у боротьбі за путівку на чемпіонат світу-2021 з гандболу: відео

Джерело:24 канал
Жіноча збірна України з гандболу провела заключний матч у групі проти Ізраїлю. Українки не залишили шансів суперницям та продовжили боротьбу за місце на чемпіонаті світу-2021.
В українок не було шансу на помилку. Поразка у матчі не дозволила б наших дівчатам продовжити боротьбу за путівку у фінальну частину чемпіонату світу. Ідентична ситуація була в ізраїльських гандболісток.
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З перших секунд було видно, що обидві команди заточені лише на перемогу. Рівна гра була на майданчику, але з кожною наступною хвилиною перевага команди Бориса Чижова здавала все більшою. Лідерки української збірної Леся Смолінг та Тетяна Поляк повели партнерок до перемоги. Дівчата на двох забили аж 9 голів України.
На відпочинок команди пішли за переваги у "+6" для українок – 16:10. Друга частина зустрічі була за сценарієм першої. Однак знову впевненішими на паркеті виглядали українські гандболістки. У підсумку – 31:24 переконлива перемога збірної України.
Відео феєричної гри Лесі Смолінг