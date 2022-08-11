Українки – найкращі в артистичному плаванні

У перший день змагань розіграли комплект нагород в артистичному плаванні. Національну команду представляло 8 українок, пише 24 канал.

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У стартових змаганнях Україну представляли Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

Українська команда вийшла на старт шостою та одразу здійнялася на першу сходинку в таблиці з результатом у 92.5106 бала. Цього показника вистачило "синьо-жовтим", щоб здобути золоту нагороду. Це перша для України медаль найвищого ґатунку чемпіонатів Європи в командній технічній програмі.

Другу сходинку посіли італійки, а третє місце дісталося збірній Франції.

Артистичне плавання: призери турніру

Україна – 92.5106 Італія – 90.3772 Франція – 88.0093

Гімн України у Римі

До речі. Чемпіонат Європи з водних видів спорту триватиме до 21 серпня. В Римі також визначать медалістів у змаганнях з плавання, стрибків у воду та плавання на відкритій воді.