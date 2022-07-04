Україна закінчила виступ у топ-10
На турнірі в Будапешті брали участь спортсмени, які спеціалізуються у п'яти видах – плаванні, артистичному плаванні, водному поло, стрибках у воду та плаванні на відкритій воді, пише 24 канал.
До речі Український дует Середа та Лискун здобули "срібло" зі синхронних стрибків у воду на ЧС
Україна була представлена у чотирьох із п'яти дисциплінах на чемпіонаті світу-2022. Лише у водному поло не було заявлено жодного українця.
У медальній скарбничці України 10 нагород. Найбільшу ж кількість медалей "синьо-жовті" здобули в артистичному плаванні – 7 нагород, 2 з них – золоті.
Нагороди українців на турнірі
- Артистичне плавання: збірна України ("золото", команда, комбінація; "золото", групи, гайлайт), Марта Фєдіна ("срібло", соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви ("срібло", дует, технічна та довільна програми), збірна України ("срібло", команда, довільна програма)
- Стрибки у воду: Софія Лискун і Олексій Середа ("срібло", мікст синхронні стрибки, 10-метрова платформа)
- Плавання: Михайло Романчук ("бронза", 800 метрів, вільний стиль)
- Плавання на відкритій воді: Михайло Романчук ("бронза", 5 кілометрів)
У медальному заліку збірна України посіла 8-ме місце. Цей результат став найкращим за останні 19 років, востаннє повторити Найкращий результат – 5-те місце на ЧС-1998.
Переможцем медального заліку стали спортсмени з США. Вони випередили Китай лише завдяки більшій кількості срібних нагород, маючи однакову кількість "золота" – по 18.