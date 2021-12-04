Україна здобула "золото" та "бронзу" на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

У Києві 2-го грудня розпочався юніорський чемпіонат світу-2021 зі стрибків у воду. Українські спортсмени вже вибороли дві нагороди.

Дебютні нагороди українців

У другий день змагань представники України здобули дві медалі: "золото" та "бронзу". Для обох українських спортсменів це перші нагороди чемпіонату світу в кар'єрі.

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У фіналі зі стрибків з 3-метрового трампліна серед хлопців вікової категорії "А" перемогу розділили українець Данило Коновалов та представник Бразилії Каван Фігейредо Перейра.

Спортсмени набрали однакову кількість очок, тому журі вирішило обом надавати звання чемпіона світу й золоту медаль. А бронзову нагороду здобув колумбієць Леонардо Ґарсія Варела.

Відео фіналу зі стрибків у воду з 3-метрового трампліна

Ще однією нагородою потішила 16-річна Ксенія Байло. У фіналі з 1-метрового трампліна серед дівчат категорії "B" дівчина опинилася на третій сходинці. Вона поступилася лише представниці Німеччини Йоганні Краусс та італійці Елізі Піцціні.

Відео фіналу зі стрибків у воду з 1-метрового трампліна

Чемпіонат світу серед юніорів у Києві триватиме до 9 грудня.