Неймовірний гол голкіперки

За рахунку 1:1 українська голкіперка Анастасія Терех наважила на дальній удар та не прогадала. Воротарка підкинула м'яч угору та пробила з власної частини поля, м'яч за неймовірною траєкторією залетів за комірець суперниці.

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Цей гол українки став справжньою окрасою матчу та додав мотивації партнеркам по команді. Відзначимо, що перший гол українок у матчі забила Мирослава Випасняк. За рахунку 2:2 на табло Анастасія Кліпаченко отримала передачу від Христюк та знову вивела українську збірну вперед у матчі з нідерландками 2:3.

У третьому таймі футболістки збірної Нідерландів знову зрівняли рахунок. Однак за шість хвилин до завершення зустрічі Юлія Христюк майстерно зупинила вкидання від голкіперки, розвернулась та принесла перемогу Україні – 3:4.

Перемога над Нідерландами стала для "синьо-жовтих" історичною – першою в Євролізі. До цього українки програли Іспанії (2:4) і Швейцарії (1:6).

У неділю, 20 червня, збірна України в матчі за 5-е місце зустрінеться з Чехією.

Відео шаленого голу Терех