Україна здобула валідольну перемогу над Шотландією у боротьбі за ЧС-2022: відео голів

Збірна України 1 червня зіграла у Глазго зійшлась у ключовій грі проти Шотландії. "Синьо-жовті" пробились у фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Шотландія – Україна 1:3

Голи: Макгрегор, 80 – Ярмоленко, 33, Яремчук, 49, Довбик, 90+5

У півфіналі плей-офф відбору Шотландія мала одну велику перевагу над українцями – поєдинок відбувся на очах рідних уболівальників суперника України. Наша збірна теж не залишилась без підтримки 12-го номера. Близько трьох тисяч фанатів прийшли на стадіон, щоб гнати команду до перемоги, пише 24 канал.

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М'яч після прострілу від Караваєва долетів до Циганкова. Віктор випередив опікуна та потужним ударом в один дотик пробив по центру воріт. Голкіпер в ефектному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини.

Вже у стартовій 15-хвилинці два лідери збірної Роман Яремчук та Руслан Маліновський заробили по жовтій картці.

Неймовірний момент змарнував Ярмоленко. Голкіпер невпевнено відбив удар Андрія. М'яч пролетів під рукою шотландського воротаря, але першим на добиванні не встиг Яремчук.

Підопічні Олександра Петракова були гострішими в атакувальних діях.

Робертсон класно продавив двох гравців нашої збірної, але під удар самовіддано кинувся захисник.

На 33-й хвилині активність збірної була винагороджена. Маліновський віддав неймовірну передачу з глибини поля прямо на хід Ярмоленку. Андрій красиво м'яч закинув за комірець голкіперу Шотландії – 0:1.

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Як не старались шотландці швидко відігратись у рахунку у першому таймі їм не вдалось.

Україна з мінімальною перевагою у рахунку пішла на відпочинок.

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Не встиг коментатор зустрічі оголосити склади збірних, як рахунок став 0:2 на користь України. Яремчук головою перевів м'яч у сітку воріт Шотландії після навісної передачі у воротарський суперника. Роман побіг святкувати взяття воріт шотландців до українських уболівальників.

Відео голу Яремчука

Валідольна розв'язка матчу

Дуже небезпечно було біля українських воріт. Макгрегор ледь не став автором голу, але м'яч від ноги Бущана полетів на кутовий.

Після чого українці двічі доходили до воріт суперника, але у першому випадку Караваєв не дотягнувся до м'яча, але у цьому епізоді був офсайд. А Циганков не зміг як слід обробити м'яч у штрафному Шотландії.

Після екватора матчу було відчутно, що українці починають підсідати, чим намагались скористатись шотландці. Макгінн змарнував неймовірний момент із вбивчої позиції. Він зіграв на добиванні, але головою пробив повз володіння Бущана.

Україна віддала ініціативу супернику. Валідольна гра розпочалась у поєдинку. Українські уболівальники не раз хапались за голову.

Бущан не дав Адамсу забити у ворота України.

На 80-й хвилині Шотландія відквитала один гол. М'яч таки перетнув лінію воріт після удару від Макгрегора, коли у цьому епізоді дуже невпевнено зіграв Бущан. Степаненко намагався стати на заваді голу, але вибив м'яч вже за лінією воріт – 1:2.

Відео голу Макгрегора

Довбик вибіг віч-на-віч з голкіпером. Але Артем дуже довго вагався з ударом. Захисник встиг добігти та вибити м'яч з-під ноги нападника.

Зубков змарнував неймовірний момент вже у компенсований до матчу час. Довбик поставив крапку у матчі – 1:3.

Збірна України переграла Шотландію – 1:3 та вийшла у фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Вже 5-го червня "синьо-жовті" зіграють проти Уельсу у фінальній боротьбі за путівку у Катар. Неймовірно!!!