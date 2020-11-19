Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться в Києві в листопаді.

Президент Федерації художньої гімнастики і головний тренер збірної України Ірина Дерюгіна у коментарі "Укрінформу" висловилася про відмову збірної Росії їхати до Києва.

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По-перше, це їх право, по-друге, у них свої відносини з Україною. У 2004 році росіяни приїздили. По-перше, вони викупили у мене всі квитки, постаралися зробити порожнім зал.

"Потім вони привезли банду хлопців, які розбили внизу всі вікна в Палаці спорту. Це було. Крім того, були ще різні моменти. Їх все не влаштовувало. Добре, що був хороший керівник, який сказав: "Якщо щось не влаштовує – двері відкриті. У нас є свої організатори, які все надають", – сказала Дерюгіна.

Довідка. Чемпіонат Європи пройде в Києві з 26-го по 29 листопада. У турнірі візьмуть участь близько 300 спортсменок з 39 країн.

Що відомо про збірну Росії з художньої гімнастики

Збірна Росії є найбільш титулованою в історії проведення чемпіонатів Європи. В активі росіянок 36 нагород, з яких 23 золотих, – у найближчих переслідувачів з Болгарії 23 медалі, 17 з яких найвищого ґатунку.

При цьому російські "художниці" ставали найсильнішими в індивідуальному багатоборстві на 12 поспіль європейських першостях, а в командному багатоборстві представницям Росії не було рівних на дев'яти чемпіонатах поспіль.