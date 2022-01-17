Україна здобула ліцензію на Олімпіаду зі спорту, якого 7 років тому не було в країні
Джерело:інстаграм Гераскевича
Збірна України вдруге в історії зимових Олімпійських ігор буде представлена у скелетоні. Олімпійську ліцензію виборов Владислав Гераскевич.
Гераскевич: Ми це зробили
Гераскевич повідомив у своєму інстаграмі, що представить Україну на Олімпіаді у Пекіні.
До речі Україна отримала ще одну ліцензію на Олімпійські ігри-2022 у Пекіні
Ми це зробили. Ми вибороли олімпійську ліцензію та їдемо на Зимові Олімпійські Ігри в Китай. Неймовірна та історична подія не тільки для нашої команди, а й для усього українського спорту,
– написав спортсмен.
За словами Гераскевича, сім років тому в Україні не існувало скелетону.
"А тепер, Україна вдруге буде представлена на Олімпійських Іграх в льодовій версії Формули-1", – зазначив скелетоніст.Зверніть увагу! На Олімпіаді-2018 Гераскевич також представляв Україну. Він посів 12-у сходинку.
Не маючи жодних умов для тренувань на Батьківщині, маючи величезну кількість перепон і труднощів ми сміливо рухаємось вперед та разом з вами пишемо історію…,
– зазначив Гераскевич.
Гераскевич здобув ліцензію на Олімпіаду / Фото з інстаграму Гераскевича
Текст публікації Владислава Гераскевича:
"Ми це зробили. Ми вибороли олімпійську ліцензію та їдемо на Зимові Олімпійські Ігри в Китай. Неймовірна та історична подія не тільки для нашої команди, а й для усього українського спорту.
Просто уявіть, ще у 2014-му році в нашій країні (а це усього 7 років тому) не існувало виду спорту скелетон. А тепер, Україна вдруге буде представлена на Олімпійських Іграх в льодовій версії Формули-1.
Не маючи жодних умов для тренувань на Батьківщині, маючи величезну кількість перепон і труднощів ми сміливо рухаємось вперед та разом з вами пишемо історію… Дякую за підтримку! Кожні Ваші повідомлення, коментарі та реакції мотивують нас на нові звершення".