Днями раніше Данча показала найкращий результат за останні два роки на етапі Кубка світу. Спортсменка фінішувала десятою на етапі, що пройшов у австрійському Бад-Гастайні. Це і дозволило їй вибороти олімпійську ліцензію.

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"Останній етап Кубка світу зі сноуборду перед Олімпіадою у Пекіні завершено. Я успішно пройшла кваліфікацію. Зараз час домашнього кубка Європи у Буковелі та підготовка до основної гонки 4-х років. Це будуть мої четверті Олімпійські ігри.

Я йду до цього з великим досвідом, мотивацією та натхненням, і, звичайно, з широкою усмішкою на обличчі", – написала українка.

Олімпіада у Пекіні пройде з 4-го до 20 лютого.

Що відомо про виступи Данчі на Олімпіаді