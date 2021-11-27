Україна здобула другу в історії медаль у жіночому бобслеї

Лідія Гунько та Ірина Ліщинська принесли Україні другу в історії медаль у жіночому бобслеї. Українки здобули "бронзу" на третьому етапі Кубка Європи сезону-2021/22 у німецькому Альтенберзі.

Українок випередили німецькі команди

На Кубку Європи українкам протистояли чотири команди – дві з Німеччини та по одній з Росії та Румунії.

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Українська бобслейна команда продемонструвала час 1:57:34. Українки програли Лізі Буквіц та Ванессі Марк з Німеччини 3,2 секунди.

Друге місце дісталося також німецькій команді у складі Енн Шпрейверс і Терези Лейц.

Друга медаль Гунько та Ліщинської

Для України це друга нагорода у жіночому бобслеї. Гунько та Ліщинська у сезоні 2020/2021 виграли "бронзу" на Кубку Європи.

Українки потрапили на подіум на етапі в латвійській Сігульді.

. Гунько та Ліщинська втретє виступили на Кубку Європи у цьому сезоні. У норвезькому Ліллехаммері українки продемонстрували шостий і п'ятий результат відповідно.