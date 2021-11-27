Україна здобула другу в історії медаль у жіночому бобслеї
27 листопада 2021 , 18:19Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Лідія Гунько та Ірина Ліщинська принесли Україні другу в історії медаль у жіночому бобслеї. Українки здобули "бронзу" на третьому етапі Кубка Європи сезону-2021/22 у німецькому Альтенберзі.
Українок випередили німецькі команди
На Кубку Європи українкам протистояли чотири команди – дві з Німеччини та по одній з Росії та Румунії.
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Українська бобслейна команда продемонструвала час 1:57:34. Українки програли Лізі Буквіц та Ванессі Марк з Німеччини 3,2 секунди.
Друге місце дісталося також німецькій команді у складі Енн Шпрейверс і Терези Лейц.До уваги. Гунько та Ліщинська втретє виступили на Кубку Європи у цьому сезоні. У норвезькому Ліллехаммері українки продемонстрували шостий і п'ятий результат відповідно.
Друга медаль Гунько та Ліщинської
- Для України це друга нагорода у жіночому бобслеї. Гунько та Ліщинська у сезоні 2020/2021 виграли "бронзу" на Кубку Європи.
- Українки потрапили на подіум на етапі в латвійській Сігульді.