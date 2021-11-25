Українка фінішувала на 28 місці, показавши результат 1:57,37 секунди. Переможницею змагань стала американка Меєрс Тейлор Елана з результатом 1:50,50 с.
Дивіться також Світоліна навіть не в топ-20: WTA опублікувала призові тенісисток за сезон
Повний результат Лідії:
Що відомо про Лідію Гунько
- Лише 2 роки тому Гунько стала бобслейним пілотом, але вже встигла зробити величезний крок, вперше в історії здобувши для України квоту, яка надає право взяти участь у змаганні з представниками найпотужніших бобслейних країн планети.
- Лідія Гунько та Ірина Ліщинська виграли бронзову медаль у змаганнях "двійок" на етапі Кубка Європи, який проходить у латвійському місті Сігулда. За підсумками двох спроб Гунько та Ліщинська на швидкості понад 100 км/год показали результат 1 хвилина та 47 секунд.