Українка фінішувала на 28 місці, показавши результат 1:57,37 секунди. Переможницею змагань стала американка Меєрс Тейлор Елана з результатом 1:50,50 с.

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Повний результат Лідії:

Що відомо про Лідію Гунько