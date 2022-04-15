Україна зберегла позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Визначились усі півфіналісти єврокубкових турнірів за підсумками двох матчів 1/4 фіналу змагань. Результати поєдинків допомогли Україні зберегти позиції у рейтингу УЄФА.

Суперники зіграли на руку Україні

Українські клуби ще раніше закінчили свої виступи у єврокубках. Але навіть це не завадило Україні зберегти 12-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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У скарбничці України 31.800. Позаду є країні, які мали представництво у чвертьфіналах єврокубків. Однак усі вони зазнали поразок. Грецький ПАОК вилетів від Марселю за підсумками двох матчів – 1:3.

Норвезький Буде/Глімт поступився Ромі, хоча у першому матчі переміг (1:2) – 5:2. А чеська Славія вибула після протистояння з Феєнордом – 4:6. Ці країни були найближчими переслідувачами України.

Греція – 15-та (28.200)

Чехія – 16-та (27.800)

Норвегія – 17-та (27.250)

Бельгія, яка йде 13-ю, теж втратила усіх представників у єврокубках, тому не загрожує позиції України.



Топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із Bert Kassies