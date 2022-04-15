Соперники сыграли на руку Украине

Украинские клубы еще раньше окончили свои выступления в еврокубках. Но даже это не помешало Украине сохранить 12 место в таблице коэффициентов УЕФА.

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В копилке Украины 31.800. Позади страны, которые имели представительство в четвертьфиналах еврокубков. Однако все они потерпели поражение. Греческий ПАОК вылетел от Марселя по итогам двух матчей – 1:3.

Норвежский Буде/Глимт уступил Роми, хотя в первом матче победил (1:2) – 5:2. А чешская Славия выбыла после противостояния с Фейенордом – 4:6. Эти страны являлись ближайшими преследователями Украины.

Греция – 15-я (28.200)

Чехия – 16-я (27.800)

Норвегия – 17-я (27.250)

Идущая 13-ю Бельгия тоже потеряла всех представителей в еврокубках, поэтому не угрожает позиции Украины.



Топ-20 таблицы коэффициентов УЕФА / Скриншот из Bert Kassies