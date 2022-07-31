Україна завоювала 18 медалей на літньому ЄЮОФ-2022

У словацькій Банській Бистриці закінчився літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2022. Збірна України виборола 18 медалей на турнірі.

Як вступила збірна України

Упродовж змагань збірна України завоювала 18 медалей: по 6 нагород кожного ґатунку, що дозволило команді в підсумку посісти 7-ме місце в медальному заліку, пише 24 канал.

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У дзюдо українці вибороли відразу 6 нагород, серед яких було 3 "золота", що їх принесли Єлизавета Литвиненко (до 78 кілограмів), Діана Семченко (понад 78 кілограмів) та Станіслав Корчемлюк (до 81 кілограмів).

В останній день змагань українські дзюдоїсти також здобули "срібло" в змішаних командних змаганнях, де збірну представляли одразу 9 спортсменів: Назар Вісков, Іван Казіміров, Станіслав Корчемлюк, Олексій Болдирєв, Федір Ярошенко, Тетяна Лімзаєва, Юлія Кузьменко, Єлизавета Литвиненко та Діана Семченко.

Українські атлети вибороли відразу 7 медалей у спортивній гімнастиці. Зокрема, 4 з них приніс 16-річний Радомир Стельмах, який став чемпіоном особистого багатоборства. В останній день він додав на свій рахунок "бронзу" на паралельних брусах, а його партнерка по команді Анна Лащевська – "срібло" на колоді.

На рахунку "синьо-жовтих" 3 медалі у плаванні. Серед них – одне "золото" Миколи Котенка на дистанції 200 метрів батерфляєм.

Єдину медаль у легкій атлетиці принесла Ольга Машанєнкова, яка стала переможницею в бігові на 400 метрів із бар'єрами.

Усі нагороди української команди