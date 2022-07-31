Как вступила сборная Украины
На протяжении соревнований сборная Украины завоевала 18 медалей: по 6 наград каждого сорта, что позволило команде в итоге занять 7 место в медальном зачете, пишет 24 канал.
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В дзюдо украинцы завоевали сразу 6 наград, среди которых было 3 "золота", которые принесли Елизавета Литвиненко (до 78 килограммов), Диана Семченко (свыше 78 килограммов) и Станислав Корчемлюк (до 81 килограммов).
В последний день соревнований украинские дзюдоисты также завоевали "серебро" в смешанных командных соревнованиях, где сборную представляли сразу 9 спортсменов: Назар Висков, Иван Казимиров, Станислав Корчемлюк, Алексей Болдырев, Федор Ярошенко, Татьяна Лимзаенко, Юлия Кузьменко.
Украинские атлеты завоевали сразу 7 медалей в спортивной гимнастике. В частности, 4 из них принес 16-летний Радомир Стельмах, ставший чемпионом личного многоборья. В последний день он добавил на свой счет "бронзу" на параллельных брусьях, а его партнерша по команде Анна Лащевская – "серебро" на бревне.
На счету "сине-желтых" 3 медали в плавании. Среди них – одно "золото" Николая Котенко на дистанции 200 метров баттерфляем.
Единственную медаль в легкой атлетике принесла Ольга Машаненкова, ставшая победительницей в беге на 400 метров с барьерами.
Все награды украинской команды
- "Золото": Радомир Стельмах (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье), Николай Котенко (плавание, 200 метров, баттерфляй), Станислав Корчемлюк (дзюдо, до 81 килограммов), Ольга Машаненкова (легкая атлетика, бег, 400 метров), Елизавета Литвиненко (дзюдо, до 78 килограммов), Диана Семченко (дзюдо, свыше 78 килограммов).
- "Серебро": Радомир Стельмах (спортивная гимнастика, свободные упражнения + лошадь), Дмитрий Прудко (спортивная гимнастика, кольца), Иван Грабарчук (плавание, 100 метров, баттерфляй), Анна Лащевская (спортивная гимнастика, бревно).
- "Бронза": Назар Висков (дзюдо, до 60 килограммов), Иван Казимиров (дзюдо, до 73 килограммов), Радомир Стельмах и Анна Лащевская (спортивная гимнастика, пары), Денис Мялковский (плавание, 200 метров, спина), Мики плавание, (50 метров, свободный стиль), Радомир Стельмах (спортивная гимнастика, параллельные брусья).