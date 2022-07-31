Як вступила збірна України
Упродовж змагань збірна України завоювала 18 медалей: по 6 нагород кожного ґатунку, що дозволило команді в підсумку посісти 7-ме місце в медальному заліку, пише 24 канал.
Читайте також Легше не стало, – Магучіх розповіла про повідомлення від росіянки Ласіцкене
У дзюдо українці вибороли відразу 6 нагород, серед яких було 3 "золота", що їх принесли Єлизавета Литвиненко (до 78 кілограмів), Діана Семченко (понад 78 кілограмів) та Станіслав Корчемлюк (до 81 кілограмів).
В останній день змагань українські дзюдоїсти також здобули "срібло" в змішаних командних змаганнях, де збірну представляли одразу 9 спортсменів: Назар Вісков, Іван Казіміров, Станіслав Корчемлюк, Олексій Болдирєв, Федір Ярошенко, Тетяна Лімзаєва, Юлія Кузьменко, Єлизавета Литвиненко та Діана Семченко.
Українські атлети вибороли відразу 7 медалей у спортивній гімнастиці. Зокрема, 4 з них приніс 16-річний Радомир Стельмах, який став чемпіоном особистого багатоборства. В останній день він додав на свій рахунок "бронзу" на паралельних брусах, а його партнерка по команді Анна Лащевська – "срібло" на колоді.
На рахунку "синьо-жовтих" 3 медалі у плаванні. Серед них – одне "золото" Миколи Котенка на дистанції 200 метрів батерфляєм.
Єдину медаль у легкій атлетиці принесла Ольга Машанєнкова, яка стала переможницею в бігові на 400 метрів із бар'єрами.
Усі нагороди української команди
- "Золото": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, індивідуальне багатоборство), Микола Котенко (плавання, 200 метрів, батерфляй), Станіслав Корчемлюк (дзюдо, до 81 кілограмів), Ольга Машанєнкова (легка атлетика, біг, 400 метрів із бар'єрами), Єлизавета Литвиненко (дзюдо, до 78 кілограмів), Діана Семченко (дзюдо, понад 78 кілограмів).
- "Срібло": Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, вільні вправи + кінь), Дмитро Прудко (спортивна гімнастика, кільця), Іван Грабарчук (плавання, 100 метрів, батерфляй), Анна Лащевська (спортивна гімнастика, колода), змішана команда України (дзюдо).
- "Бронза": Назар Вісков (дзюдо, до 60 кілограмів), Іван Казіміров (дзюдо, до 73 кілограмів), Радомир Стельмах та Анна Лащевська (спортивна гімнастика, пари), Денис Мялковський (плавання, 200 метрів, спина), Микита Кудінов (плавання, 50 метрів, вільний стиль), Радомир Стельмах (спортивна гімнастика, паралельні бруси).