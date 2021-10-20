Україна залишилася без тенісистів на Кубку Кремля: Марченко та Калініна покидають Росію

Після матчів 1/8 фіналу на тенісному турнірі Кубок Кремля більше не залишилося представників України. Останніми змагання у Росії покинули українці Ангеліна Калініна та Ілля Марченко.

Ангеліна Калініна – Єкатєріна Александрова 0:2 (4:6, 1:6)

До речі Світоліна попри камбек програла дводенний матч на турнірі в Іспанії

Поєдинок Калініної та Александрової в 1/8 фіналу тривав 1 годину та 14 хвилин. Українська тенісистка змогла дати бій 37 ракетці світу тільки в першій партії.

На початку сету суперниці обмінялися брейками, при чому Калініна не змогла реалізувати три брейк-пойнти. Вирішальним виявився 7 гейм, в якому українка програла подачу.

Це дозволило росіянці записати партію у свій актив. У другому сеті боротьби на корті не було – 3 брейки Александрової та впевнена перемога.

Ілля Марченко – Джон Міллмен 1:2 (1:6, 7:5, 4:6)

Українець Ілля Марченко провів на корті з досвідченим австралійцем Джоном Міллменом понад 2 години. Ілля розгромно програв перший сет, але здійснив камбек у другій партії.

У вирішальному третьому сеті 62-й номер світового рейтингу таки дотиснув Марченка завдяки єдиному брейку. Ілля останнім з українців покинув Кубок Кремля.

Раніше з Кубка Кремля вилетіли Даяна Ястремська та Леся Цуренко.