Енергетичне коло: гравці збірної України разом із фанатами відсвяткували вихід на Євро – відео

Збірна України з футболу вчетверте поспіль зіграє на Євро-2024. 26 березня команда Сергія Реброва обіграла Ісландію у фіналі плей-оф відбору у Німеччину.

Україна, як і в попередньому матчі проти боснійців, першою пропустила та була змушена відігруватись по ходу другого тайму. Із цим завданням підопічні Сергія Реброва успішно впорались. Спершу Віктор Циганков на старті другої частини гри зрівняв цифри на табло у Вроцлаві 1:1. А наприкінці поєдинку Михайло Мудрик вивів Україну уперед 2:1.

Оце так Орк*стан, подивитесь через VPN, як Україна грає на Євро, – Петряк емоційно звернувся до росіян

"Україна" лунало на весь стадіон у Вроцлаві

Цей гол приніс перемогу Україні та вивів її до фінальної частини чемпіонату Європи. Також цей м'яч є не менш важливим для самого футболіста Челсі, який точно додасть йому впевненості у майбутніх матчах.

Після фінального свистка ні уболівальники, ні футболісти не стримували своїх радісних емоцій.

Футболіст збірної України не забули про вже традиційне святкування перемог разом із уболівальниками. "Синьо-жовті" утворили символічне коло у центрі поля та разом із фанатами, які зігрались на трибунах у Вроцлаві, скандували: "Україна!"

Цікаво, що таке святкування є також традиційним для "вікінгів" із Ісландії.

Збірна України відсвяткувала вихід на Євро-2024 із фанатами: дивіться відео

Відзначимо, що після фінального свистка декілька фанатів української збірної вибігли на поле, аби привітати гравців із перемогою та зробити селфі. Одного із них спіймала поліція, але за уболівальника заступився капітан збірної України Олександр Зінченко. Футболісту не сподобалось, як грубо із фанатом "синьо-жовтих" поводився правоохоронець.

Фінальна частина Євро-2024 триватиме із 14 червня по 14 липня у Німеччині. Україна гарантовано проведе там щонайменше три поєдинки групового раунду – проти Румунії, Словаччини та Бельгії.