Україна – Японія: онлайн-трансляція Кубку Біллі Джин Кінг

16 квітня 2021 , 10:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Жіноча збірна України з тенісу 16 та 17 квітня у Чорноморську проведе матчі Кубку Біллі Джин Кінг проти Японії. Стежити за поєдинками можна на сайті Спорт 24.

У п'ятницю між Японією та Україною відбудуться два матчі. Протистояння збірних відкриє Еліна Світоліна та Чіхіро Мурамацу.

До теми Спробую принести перемогу команді, – Світоліна про матчі збірної України проти Японії

Розклад матчів Україна – Японія

16 квітня

  • Еліна Світоліна – Чіхіро Мурамацу
  • Марта Костюк – Юкі Наіто

17 квітня

  • Еліна Світоліна – Юкі Наіто
  • Марта Костюк – Чіхіро Мурамацу
  • Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Сіхо Акіта/Сато Хімарі
Пряма телетрансляція матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна – Японія відбудеться у регіональній мережі Суспільного телебачення. Початок трансляції заплановано на 11:00 16 та 17 квітня.

Також трансляцію проведе ютуб-канал Федерації тенісу України.

Україна – Японія: онлайн-трансляція Кубку Біллі Джин Кінг

Зауважимо, що Японія приїхала в Україну без своєї лідерки – другої ракетки світу Наомі Осаки.

Автор: Михайло Гема