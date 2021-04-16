Україна – Японія: онлайн-трансляція Кубку Біллі Джин Кінг

У п'ятницю між Японією та Україною відбудуться два матчі. Протистояння збірних відкриє Еліна Світоліна та Чіхіро Мурамацу.
До теми Спробую принести перемогу команді, – Світоліна про матчі збірної України проти Японії
Розклад матчів Україна – Японія
16 квітня
- Еліна Світоліна – Чіхіро Мурамацу
- Марта Костюк – Юкі Наіто
17 квітня
- Еліна Світоліна – Юкі Наіто
- Марта Костюк – Чіхіро Мурамацу
- Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Сіхо Акіта/Сато Хімарі
Також трансляцію проведе ютуб-канал Федерації тенісу України.
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