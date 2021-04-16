Україна – Японія: онлайн-трансляція Кубку Біллі Джин Кінг

У п'ятницю між Японією та Україною відбудуться два матчі. Протистояння збірних відкриє Еліна Світоліна та Чіхіро Мурамацу.

До теми Спробую принести перемогу команді, – Світоліна про матчі збірної України проти Японії

Розклад матчів Україна – Японія

16 квітня

  • Еліна Світоліна – Чіхіро Мурамацу
  • Марта Костюк – Юкі Наіто

17 квітня

  • Еліна Світоліна – Юкі Наіто
  • Марта Костюк – Чіхіро Мурамацу
  • Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Сіхо Акіта/Сато Хімарі

Також трансляцію проведе ютуб-канал Федерації тенісу України.

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