Україна втратила двох плавців на Олімпіаді-2020

Збірна України на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо втратила двох представників у плаванні. Токіо покидають Ігор Трояновський та Дарія Зевіна.

Українець не стартував у запливі

29 липня Ігор Трояновський не стартував у кваліфікаційних запливах на 100 метрів батерфляєм серед чоловіків.

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Чому Трояновський не стартував – не відомо.

Зауважимо, що Трояновський і Денис Кесиль показали передостанні результати у своїх запливах і не вийшли у півфінал 200 батерфляєм.

Також на Олімпіаді в Токіо завершилися попередні запливи на 200 метрів на спині серед жінок. Єдина українка Дарина Зевіна показала результат 2.12,30.

Зевіна посіла 19 місце, чого не вистачило для виходу у півфінал.