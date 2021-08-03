Україна встановила історичний антирекорд Олімпіад у спортивній гімнастиці

Українські гімнасти закінчили виступи на Олімпіаді 2020 на Токіо, не завоювавши жодної нагороди. Заключні для України змагання зі спортивної гімнастики на Іграх – вправи на паралельних брусах – відбулися 3 серпня.

Останній з наших гімнастів Петро Пахнюк 3 серпня завершив свої виступи в Токіо на 7-му місці у вправах на брусах. До цього Україна на всіх літніх Іграх брала медалі.

До слова Беленюк на класі здолав хорвата та вийшов у фінал Олімпіади у Токіо

У цілому українські гімнасти в Токіо змагалися в трьох фіналах: командному багатоборстві, багатоборстві та на паралельних брусах.

Український олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не поїхав в Токіо, оскільки його було усунуто від змагань на чотири роки через позитивний тест на допінг.

Медалі України в спортивній гімнастиці на усіх Олімпіадах