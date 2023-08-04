Одразу три світові рекорди за добу: українські спортсмени продовжили рекордну феєрію на ЧС

У Манчестері відбувається чемпіонат світу з параплавання. Він розпочався 31 липня та триватиме до 6 серпня.

У четвертий змагальний день на чемпіонаті світу-2023 з параплавання збірна України продовжила рекордну традицію. Наші плавці тричі переписали історію за добу та завоювали десять медалей, п'ять із яких – золоті, пише 24 Канал.

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Одразу три світові рекорди за день від українців

Уже вдруге на турнірі світовий рекорд установив Данило Чуфаров. Почесний громадянин Маріуполя за 2 дні до цього побив 15-річний рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм. Цього разу він перевершив досягнення нідерландця Роґіра Дорсмана та проплив 200 метрів комплексним стилем за 2:18.16 хвилини. Попередній рекордсмен фінішував другим, а подвійний подіум для України забезпечив Михайло Сербін, який замкнув трійку призерів.

Дивіться відео рекордного запливу Данила Чуфарова

Також світовим рекордом відзначився Антон Коль. Український плавець став найкращим в історії на дистанції 200 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Новий орієнтир для спортсменів тепер становить – 4:57.31 хвилини. Попередній рекорд тримався 11 років.

Відео зі встановленням світового рекорду Антона Коля

До індивідуальних рекордів додався й перший командний рекорд світу на цьому турнірі для України. У змішаній естафеті 4х100 метрів комплексом, у якій збірну представляли Катерина Ткачук, Олексій Федина, Олексій Вірченко та Анна Стеценко. наші плавці показали час 4:25.78 хвилини.

Дивіться відео з командною перемогою українців на ЧС із параплавання в естафеті

Також надуспішно себе продемонстрували українські спортсмени на дистанції 100 метрів на спині в класі S7. Завдяки перемозі Андрія Трусова та "сріблу" Юрія Шенгура маємо ще один подвійний подіум.

П'яте "золото" змагального дня завоював Денис Остапченко. Він став першим у категорії 50 метрів на спині в класі S3 з результатом 45.95 секунди.

Віцечемпіоном на дистанції 100 метрів брасом став Олексій Федина, а бронзові медалі вибороли Олексій Вірченко та Вероніка Коржова, вони свої нагороди здобули на дистанції 100 метрів на спині.

. Із 26 медалями після чотирьох змагальних днів Україна посідає проміжне п'яте місце у командному заліку чемпіонату світу.