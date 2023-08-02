У другий змагальний день збірна України виборола чотири нагороди. Таким чином, довівши загальний доробок до 9 медалей, повідомляє 24 Канал.
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Історичний результат від Данила Чуфарова
Головним успіхом дня стала перемога 11-разового призера Паралімпійських ігор Данила Чуфарова. Він став чемпіоном на дистанції 100 метрів батерфляєм серед спортсменів із порушеннями зору та встановив світовий рекорд – 1:00.66 хвилини.
Таким чином Чуфаров перевершив досягнення іспанця Енхамеда Енхамеда, чий рекорд – 1:01.12 хвилин тримався з 2008 року. Зауважимо, що український спортсмен є також активістом та громадським діячем, має статус почесного громадянина Маріуполя.
Дивіться відео історичного рекорду Данила Чуфарова
Усі медалі України на ЧС-2023 з параплавання за 2 дні
- "Золото": Андрій Трусов (200 метрів, комплекс), Олексій Вірченко (100 метрів, батерфляй), Данило Чуфаров (100 метрів, батерфляй).
- "Срібло": Ірина Пойда (50 метрів, вільний стиль), Андрій Драпкін (100 метрів, брас), Анна Гонтар (100 метрів, вільний стиль).
- "Бронза": Анна Гонтар (100 метрів, спина), Андрій Трусов (400 метрів, вільний стиль), Анна Гонтар, Дмитро Виноградець, Ірина Пойда та Олександр Комаров (мікст, 4х50 метрів, вільний стиль).