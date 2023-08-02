У другий змагальний день збірна України виборола чотири нагороди. Таким чином, довівши загальний доробок до 9 медалей, повідомляє 24 Канал.

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Історичний результат від Данила Чуфарова

Головним успіхом дня стала перемога 11-разового призера Паралімпійських ігор Данила Чуфарова. Він став чемпіоном на дистанції 100 метрів батерфляєм серед спортсменів із порушеннями зору та встановив світовий рекорд – 1:00.66 хвилини.

Таким чином Чуфаров перевершив досягнення іспанця Енхамеда Енхамеда, чий рекорд – 1:01.12 хвилин тримався з 2008 року. Зауважимо, що український спортсмен є також активістом та громадським діячем, має статус почесного громадянина Маріуполя.

Дивіться відео історичного рекорду Данила Чуфарова

Зазначимо, що це вже другий для України рекорд на манчестерських змаганнях. Раніше Андрій Трусов на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату проплив дистанцію за 2:28.19 хвилини.

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"Золото": Андрій Трусов (200 метрів, комплекс), Олексій Вірченко (100 метрів, батерфляй), Данило Чуфаров (100 метрів, батерфляй).

"Срібло": Ірина Пойда (50 метрів, вільний стиль), Андрій Драпкін (100 метрів, брас), Анна Гонтар (100 метрів, вільний стиль).

"Бронза": Анна Гонтар (100 метрів, спина), Андрій Трусов (400 метрів, вільний стиль), Анна Гонтар, Дмитро Виноградець, Ірина Пойда та Олександр Комаров (мікст, 4х50 метрів, вільний стиль).

Довідка. Після двох змагальних днів Україна посідає проміжне сьоме місце в медальному заліку чемпіонату світу. Змагання триватимуть до 6 серпня.