Україна вперше за шість років не здобула жодної медалі на чемпіонаті Європи з біатлону
Джерело:24 канал
У німецькому Арбері завершився чемпіонат Європи з біатлону. На цих змаганнях виступали спортсмени, яким не вдалося пробитися до складу на Олмпіаду-2022.
Як виступили українці на Євро-2022 з біатлону
Склад збірної України складався з 14-ти біатлоністів. Більшість спортсменів навіть змагалися на етапах Кубку світу.
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Чоловіки: Денис Насико, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко, Сергій Телень, Андрій Орлик
Жінки: Віта Семеренко, Юлія Журавок, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина.
Найкращим результатом турніру стало 6-те місце Тараса Лесюка. Українець зачепився за квіткову церемонію в індивідуальній гонці.
Щодо жіночих виступів, то дві українки фінішували у топ-10. Анастасія Меркушина завершила індивідуальні старти на 7 позиції. В Юлії Журавок аналогічний результат, але у спринтерській гонці.
Один з найгірших результатів
У загальному, результати української команди неабияк розчарували. Цей результат для України є одним з найгірших в історії.
Проте пропри великі надії збірна України не завоювала жодної медалі на чемпіонаті Європи. Востаннє українці були без медалей на Євро у 2016-му році.
Та тоді Україна залишилася без нагород через те, що просто не брала участі у чемпіонаті Європи-2016. Оскільки змаганні відбувалися у Росії.
До цього біатлоністи не вигравали медалі у 1997, 1998, 2000 роках.До речі. Найбільшу кількість медалей на чемпіонаті Європи здобули німецькі біатлоністи. Представники Німеччини вибороли 8 нагород, проте серед них немає жодного "золота".