Як виступили українці на Євро-2022 з біатлону

Склад збірної України складався з 14-ти біатлоністів. Більшість спортсменів навіть змагалися на етапах Кубку світу.

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Чоловіки: Денис Насико, Віталій Труш, Тарас Лесюк, Андрій Доценко, Руслан Ткаленко, Сергій Телень, Андрій Орлик

Жінки: Віта Семеренко, Юлія Журавок, Катерина Бех, Ольга Абрамова, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина.

Найкращим результатом турніру стало 6-те місце Тараса Лесюка. Українець зачепився за квіткову церемонію в індивідуальній гонці.

Щодо жіночих виступів, то дві українки фінішували у топ-10. Анастасія Меркушина завершила індивідуальні старти на 7 позиції. В Юлії Журавок аналогічний результат, але у спринтерській гонці.

Один з найгірших результатів

У загальному, результати української команди неабияк розчарували. Цей результат для України є одним з найгірших в історії.

Проте пропри великі надії збірна України не завоювала жодної медалі на чемпіонаті Європи. Востаннє українці були без медалей на Євро у 2016-му році.

Та тоді Україна залишилася без нагород через те, що просто не брала участі у чемпіонаті Європи-2016. Оскільки змаганні відбувалися у Росії.

До цього біатлоністи не вигравали медалі у 1997, 1998, 2000 роках.

До речі. Найбільшу кількість медалей на чемпіонаті Європи здобули німецькі біатлоністи. Представники Німеччини вибороли 8 нагород, проте серед них немає жодного "золота".