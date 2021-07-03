Україна визначилася з формою на матч проти Англії на Євро-2020: фото

Збірна України зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. На матч в суботу, 3 липня, українці вийдуть в синьому комплекті форми.

На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Воротар вийде у помаранчевому.



Форма збірної України / Фото УАФ

До теми Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

Англійці зіграють у білому. А їх воротар зіграє у чорному.



Збірна Англії зіграє у білій формі / Фото УАФ