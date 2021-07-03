Україна визначилася з формою на матч проти Англії на Євро-2020: фото
3 липня 2021 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Збірна України зіграє проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020. На матч в суботу, 3 липня, українці вийдуть в синьому комплекті форми.
На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Воротар вийде у помаранчевому.
Форма збірної України / Фото УАФ
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Англійці зіграють у білому. А їх воротар зіграє у чорному.
Збірна Англії зіграє у білій формі / Фото УАФ
- Збірні України та Англії зіграють в суботу, 3 липня. Початок о 22:00.
- Матч відбудеться в Римі на стадіоні "Олімпіко".
- Англія на Євро-2020 виграла три з чотирьох матчів, не пропустивши жодного голу.
- Україна двічі програла, а у чвертьфінал вийшла, пройшовши Швецію лише в додатковий час завдяки голу на 120+1 хвилині. Українці пропускали в кожному матчі на турнірі (загалом шість пропущених голів).
- Переможець цього матчу у півфіналі зіграє з переможцем пари Данія – Чехія.
- Останні два матчі між цими командами закінчилися внічию. Це було у 2012 та 2013 роках у відборі на чемпіонат світу.