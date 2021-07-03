На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Вратарь выйдет в оранжевом.



Форма сборной Украины / Фото УАФ

К теме Победит ли Украина самую дорогую команду Евро-2020: анонс 1/4 финала против Англии

Англичане сыграют в Белом. А их вратарь сыграет в черном.



Сборная Англии сыграет в белой форме / Фото УАФ