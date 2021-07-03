На совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы. Вратарь выйдет в оранжевом.
Форма сборной Украины / Фото УАФ
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Англичане сыграют в Белом. А их вратарь сыграет в черном.
Сборная Англии сыграет в белой форме / Фото УАФ
- Сборные Украины и Англии сыграют в субботу, 3 июля. Начало в 22:00.
- Матч состоится в Риме на стадионе "Олимпико".
- Англия на Евро-2020 выиграла три из четырех матчей, не пропустив ни одного гола.
- Украина дважды проиграла, а в четвертьфинал вышла, пройдя Швецию лишь в дополнительное время благодаря голу на 120+1 минуте. Украинцы пропускали в каждом матче на турнире (всего шесть пропущенных голов).
- Победитель этого матча в полуфинале сыграет с победителем пары Дания – Чехия.
- Последние два матча между этими командами закончились вничью. Это было в 2012 и 2013 годах в отборе на чемпионат мира.