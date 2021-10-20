Керівництво цих футбольних асоціацій вже повідомило УЄФА про своє рішення. Які саме країни Європи готові вдатися до такого рішення, в Associated Press не повідомляють.

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Однак відомо, що шість європейських країн виступили зі спільною критикою ідеї проведення чемпіонату світу з футболу кожні два роки. Це Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Фарерські острови. В їх заяві йдеться про те, що якщо ідея з проведенням чемпіонату світу кожні два роки буде прийнята, то вони "розглянуть подальші дії та сценарії, які ближче до наших фундаментальних цінностей, ніж те, що висуває нинішня пропозиція ФІФА".

Загалом в УЄФА теж не схильні підтримувати ідею з проведенням чемпіонату світу з футболу кожні два роки. І чи не головний чинник тиску на ФІФА зі сторони УЄФА – гроші. ФІФА за чотирирічний цикл заробляє лише 6 мільярдів доларів, водночас дохід УЄФА за цей час – 14 мільярдів доларів. Значна частина – це гроші від проведення клубних турнірів, такого як Ліга чемпіонів. А зміни, які планують впровадити в ФІФА, зачеплять і цей турнір.

Що планує ФІФА робити з чемпіонатом світу

У ФІФА вирішили проводити чемпіонат світу кожні два роки. Там цю ідею аргументують тим, що це футбольне свято не можна проводити так рідко. Як аналогію наводять Лігу чемпіонів та Суперболу (фінальний матч з американського футболу в США).

Разом з тим пропонують і змінити систему відбору. Матчі кваліфікації мають відбуватися протягом одного місяця в жовтні – листопаді одразу, а не у вересні, жовтні, листопаді та березні. У ФІФА відзначають, що тоді гравці перебуватимуть у складі збірної лише 30 днів на рік, а не 50 днів, як це відбувається зараз. Противники вказують на те, що невідомо, чи вболівальники готові до такого формату матчів та довгого перериву клубних ігор. Окрім того, в збірних теж можуть бути проти, адже травмовані гравці не зіграють у відборі, на відміну від того, коли б відбір тривав протягом року.

Нововведення планують запровадити після чемпіонату світу 2026 року.

Нова система ще поки перебуває на обговоренні. Але сторонам не представили навіть техніко-економічне обґрунтування.

Чи можуть національні асоціації вийти з ФІФА

Правила ФІФА передбачають, що член асоціації може її покинути, сповістивши про це за шість місяців від дати виходу.

Окрім того, вихід з ФІФА ніяк не вплине на участь клубів і збірної на турнірах під егідою УЄФА