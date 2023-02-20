Матч між Соколом та Кременчуком відбувся в неділю, 19 лютого. Окрім принципового протистояння на льоду, команди вирішили провести його і як "Матч пам'яті".

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На гру хокеїсти обох команд вийшли у спеціально підготованих джерсі. Під звичними номерами, але з позивними загиблих під час війни з російською ордою героїв замість прізвищ на спинах, представників фанатських рухів різних спортивних клубів. Окрім того, на рукавах цих джерсі були шеврони фанатських угрупувань.

В такий спосіб хокеїсти вирішили нагадати, завдяки кому можуть почуватися у відносній безпеці та мають змогу грати в хокей.

У клубі пообіцяли, що ці светри будуть виставлені га благодійний аукціон, а кошти будуть спрямовані сім’ям воїнів.

Хокеїсти Сокола та Кременчука провели "Матч пам'яті" / фото Федерації хокею України та ХК Сокола

Також стартове вкидання напередодні матчу між Соколом та Кременчуком здійснювали герої нинішньої війни – боєць полку "Азов", учасник героїчної оборони "Азовсталі", який перебував у російському полоні Давид "Хімік" та боєць ССО "Азов Київ" Роман "Добряк" Колесник.

Кого вшанували хокеїсти

Сокіл

Максим "Регбіст" Яловцов

Євген "Греплер" Слюсаренко

Роман "Черепок" Осипенко

Артем "Террор" Новіков

Даніель "Гімалай" Герліані

Олександр "Адамс" Дерев’янко

Денис "Сталкер" Рачинський

Роман "Лось" Рудницький

Олексій "Солдат" Рубцов

Дмитро "Тяж" Пясецький

Максим "Насім" Токарєв

Олександр "Грян" Гряник

Павло "Динамо" Бригинець

Олег "Риба" Рибальченко

Денис "Грек" Зубрійчук

Дмитро "Саранча" Ніжник

Едуард "Опасний" Костриця

Валентин "Абу" Дем’яненко

Антон "Сірко" Козубенко

Богдан "Малюк" Малюк

Роман "Атлет" Бурбітько

Єгор "Тигр" Куклєв

Кременчук

Євген "Малі" Брах

Олександр "Порф" Парфенков

Станіслав "Метро" Партала

Костянтин "Іслам" Беліменко

Олександр "Тренер" Клушин

Владислав "Жук" Жук

Артем "ТТ" Певко

Дмитро "Длінний" Бражніков

Павло "Ларрі" Хазов

Олег "Ювелір" Сапаленко

Юрій "Артек" Красовський

Ілля "Рудий" Гончаров

Дмитро "Сектант" Лінський

Володимир "Жрець" Плетньов

Олександр "Бочара" Бочарніков

Кирило "Баян" Баєв

Ростислав "Дрогобич" Шийко

Богдан "Пірат" Кріль

Юрій "Тай" Осадчук

Тарас "Сихівський" Березюк

Андрій Балай

Ярослав Корда

Юрій Рудий