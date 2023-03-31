Кременчук – Сокіл 0:1

Гол: Бабинець, 17 (2ОТ)

Чемпіонат України з хокею 2022-2023 підійшов до закінчення, пише 24 канал. Участь у змаганні брали шість команд, які попри війну змогли вийти на старт.

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За підсумками регулярного сезону у плей-офф вийшли Кременчук, херсонський Дніпро, київський Сокіл та Легіон з Калуша. До фіналу вийшли кременчуцька та київська команди.

Згідно з правил турніру, переможець визначався після трьох переможних матчів. Ця дуель затягнулась по максимуму, протягом останніх восьми днів Кременчук та Сокіл провели аж 5 зустрічей.

Перша залишилась за командою з Полтавщини (5:4), тоді як дві наступні виграли кияни (1:0 та 4:2). Третій тріумф поспіль Соколу не вдався (2:4), тому все вирішувалось у грі в Кременчуці.

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Поєдинок пройшов без великої кількості гострих моментів і в основний час закінчився без голів. Коли здавалось, що все йде до серії булітів, рятівний гол провели гості.

За три хвилини до закінчення другого овертайму Чердак з лівого флангу вистрілив у стійку і на добиванні опинився Бабинець. Нападник добив шайбу у порожні ворота і приніс Соколу перемогу.

Таким чином кияни стали чемпіоном України 2022-2023, захистивши своє звання після перемоги у минулому сезоні. Всього для команди це 16-те чемпіонство в країні.

Відеотрансляція повного матчу Кременчук – Сокіл: