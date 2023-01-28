Україна – тріумфатор чемпіонату світу-2023 з парабіатлону: список усіх медалістів
Українські спортсмени виграли медальній залік з парабіатлону на чемпіонаті світу-2023. На рахунку нашої збірної 15 нагород.
У шведському Естерсунді добігає до свого завершення чемпіонат світу-2023 з парабіатлону та лижних гонок. Напередодні були розіграні останні нагороди біатлонної програми змагань.
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Українці додали до свого доробку ще п'ять нагород, довівши загальну кількість медалей до 15: 5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Таким чином збірна Україна стала найкращою командою чемпіонату світу з парабіатлону.
Таку ж кількість нагород виграла Німеччина, але у них на одне золото менше.
Медальний залік ЧС з парабіатлону:
- 1. Україна – 5+5+5 (15)
- 2. Канада – 5+2+2 (9)
- 3. Німеччина – 4+6+5 (15)
- 4. США – 4+2+0 (6)
- 5. Швеція – 0+1+1 (2)
Найтитулованішим спортсменом турніру став українець Олександр Казік, який завоював три золота. По одній нагороді вищої проби у Тараса Рудя та Людмили Ляшенко.
Усі медалісти України з парабіатлону
- Золото: Олександр Казік (спринт + індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – із порушенням зору), Тарас Радь (індивідуальна гонка, 10 км – сидячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, 10 км – стоячи)
- Срібло: Григорій Вовчинський (індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – стоячи), Богдана Конашук (індивідуальна гонка, 10 км, 12.5 км – стоячи), Оксана Шишкова (індивідуальна гонка, 10 км – із порушенням зору)
- Бронза: Сергій Романюк (спринт + індивідуальна гонка, 10 км – стоячи), Богдана Конашук (спринт – стоячи), Людмила Ляшенко (індивідуальна гонка, 12.5 км – стоячи), Максим Мурашковський (індивідуальна гонка, 12.5 км – із порушенням зору).