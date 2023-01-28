У шведському Естерсунді добігає до свого завершення чемпіонат світу-2023 з парабіатлону та лижних гонок. Напередодні були розіграні останні нагороди біатлонної програми змагань.

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Українці додали до свого доробку ще п'ять нагород, довівши загальну кількість медалей до 15: 5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Таким чином збірна Україна стала найкращою командою чемпіонату світу з парабіатлону.

Таку ж кількість нагород виграла Німеччина, але у них на одне золото менше.

Медальний залік ЧС з парабіатлону:

1. Україна – 5+5+5 (15)

– 5+5+5 (15) 2. Канада – 5+2+2 (9)

3. Німеччина – 4+6+5 (15)

4. США – 4+2+0 (6)

5. Швеція – 0+1+1 (2)

Найтитулованішим спортсменом турніру став українець Олександр Казік, який завоював три золота. По одній нагороді вищої проби у Тараса Рудя та Людмили Ляшенко.

Усі медалісти України з парабіатлону