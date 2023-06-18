Північна Македонія – Україна 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи в групі Золотої Євроліги-2023. "Синьо-жовті" опинились в елітному дивізіоні і показали суперрезультат, пише 24 канал.

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В один квартет із підопічними Угіса Крастіньша потрапили Бельгія, Хорватія та Північна Македонія. Перші п'ять матчів наша команда впевнено виграла з рахунком 3:0.

Це гарантувало їй перемогу в групі та вихід у плей-офф. В останньому турі українці грали в гостях із Північною Македонією. Попри непростий перебіг зустрічі, нашій команді знову вдалось здобути "суху" перемогу.

Важкий другий сет

Перший сет Україна виграла майже без проблем, а ось у другому була близька до програшу. Команда Крастіньша дозволила балканцям вести з рахунком 20:14.

Але попереду був камбек. У наступних 16-ти подачах Україна взяла гору у 12-ти та вирвала перемогу у сеті. В останньому македонці також намагались повернутись у гру, але наша команда добила суперника.

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Не було рівних в групі

Таким чином, "синьо-жовті" виграли групу з максимальним показником у 18 балів, не програвши одного сету. У "фіналі чотирьох", який пройде в Хорватії, нашими суперниками можуть стати Туреччина, Чехія або ж команда-господарка плей-офф.

Нагадаємо, що Україна вже вдруге бере гору над Північною Македонією за останні три дні. 16 червня наша футбольна збірна здобула вольову перемогу у Скоп'є (3:2) у кваліфікації Євро-2024.