Третя поспіль перемога: збірна України з волейболу "в суху" обіграли Бельгію в Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує переможний виступ в груповому раунді Золотої Євроліги-2023. В черговому поєдинку підопічні Угіса Крастіньша перемогли бельгійців.

Бельгія – Україна 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

У попередніх двох зустрічах "синьо-жовті" впевнено розібралися з балканцями, перемігши збірні Північної Македонії та Хорватію. Тож виїзний матч проти Бельгії українці проводили в статусі лідера групи, пише 24 Канал.

До теми Збірні України з волейболу з перемог почали сезон у Золотій Євролізі

Поєдинок проходив за переваги гостей. Перші два сети завершилися з однаковим рахунком 25:23 на користь українців. У третій партії бельгійці спробували переломити хід зустрічі та навіть зрівняли рахунок – 21:21. Проте завдяки вдалим діям Плотницького та помилці збірної Бельгії на подачі Україна виграла з рахунком 25:23.

У складі "синьо-жовтих" найрезультативнішим гравцем став капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький. На рахунку гравця італійської Перуджи 16 очок.

Після трьох зіграних турів підопічні Угіса Крастіньша впевнено лідирують в групі В, здобувши 9 очок у 3 матчах. Для виходу до “фіналу чотирьох” потрібно посісти перше місце у квартеті.

Турнірне становище команд групи В

Україна – 9 очок (3 матчі), 9:0 (різниця сетів) Північна Македонія – 3 (2), 3:4 Бельгія – 3 (3), 4:7 Хорватія – 0 (2), 1:6

У наступному матчі збірна України зіграє з аутсайдером групи В Хорватією. Матч відбудеться 11 червня о 21:00 за київським часом.