Медальний врожай українців

Усього на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед паралімпійців змагалися представники 43 країн. Представництво збірної України було одним з найбільших – 31 спортсмен.

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На паралімпійському Євро з легкої атлетики українці виграли 39 медалей, з яких 17 – золоті.

Серед спортсменів, які вигравали "золото" у складі збірної України – паралімпійці з порушенням зору, проблемами з координацією, порушенням розумового і фізичного розвитку, а також спортсмени на інвалідних візках та з ампутованою рукою. Кожен із них змагався відповідно до своєї класифікації.

Також збірна України учетверте в історії фінішує другою у медальному заліку Євро з легкої атлетики серед паралімпійців. Востаннє це було ще у 2014 році.

До слова. Паралімпійське Євро з легкої атлетики мало відбутися у 2020 році, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу.