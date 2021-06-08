Медальный урожай украинцев

В целом на чемпионате Европы по легкой атлетике среди паралимпийцев соревновались представители 43 стран. Представительство сборной Украины было одним из крупнейших - 31 спортсмен.

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На паралимпийском Евро по легкой атлетике украинцы выиграли 39 медалей, из которых 17 – золотые.

Среди спортсменов, которые выигрывали "золото" в составе сборной Украины – паралимпийцы с нарушением зрения, проблемами с координацией, нарушением умственного и физического развития, а также спортсмены на инвалидных колясках и с ампутированной рукой. Каждый из них боролся согласно своей классификации.

Также сборная Украины в четвертый раз в истории финиширует второй в медальном зачете Евро по легкой атлетике среди паралимпийцев. Последний раз это было еще в 2014 году.

К слову. Паралимпийское Евро по легкой атлетике должно было состояться в 2020 году, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса.