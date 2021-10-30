Україна відбулася легким переляком після допінг-скандалу: президент WADA зробив заяву

Президент WADA (Всесвітнього антидопінгового агентства) Вітольд Банька розповів про розслідування щодо Національного антидопінгового агентства України (НАДЦУ), при якому були виявлені факти порушення відомством статей всесвітнього антидопінгового кодексу та міжнародних стандартів тестування.

Міжнародним агентством буде запропоновано коригувальні заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку на Україну чекають серйозні наслідки.

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"Звіт лежить на моєму столі. Він показав серйозне порушення правил (з боку Національного антидопінгового центру України), починаючи з 2012 року. Можливо, якби агентство дотримувалося правил, низка спортсменів зі збірної України пропустила б Олімпійські ігри через відсутність необхідної кількості тестів.

ВАДА чекає на рекомендації нашого Комітету щодо відповідності, остаточне рішення ухвалить виконавчий комітет. Україні буде запропоновано коригувальні заходи. У разі, якщо вони не реалізовуватимуться, на українське агентство чекають серйозні наслідки", – заявив Банька.

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