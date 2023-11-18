Перемога над Італією або запасний план: що потрібно Україні для виходу на Євро-2024

Команда Сергія Реброва вимушена грати проти чемпіонів Європи лише на перемогу заради прямого проходу. Втім в разі невдачу нашій команді майже гарантоване місце у плей-офф.

У понеділок, 20 листопада, Україна проведе вирішальний матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у лобовому матчі зустрінеться у Леверкузені з Італією, пише 24 канал.

До теми Результат не на користь України: Італія перемогла Північну Македонію у відборі до Євро-2024

Україні потрібна перемога

Напередодні "Скуадра Адзурра" переграла Північну Македонію (5:2) та наздогнала Україну у турнірній таблиці. Команди ділять друге місце перед топ-битвою, але завдяки перемозі в першій очній грі (2:1) Італія йде попереду.

Тож в останньому матчі відбору Італію влаштує нічия, щоб напряму вийти на Євро-2024. А ось підопічним Сергія Реброва доведеться грати лише на перемогу заради прямого виходу.

Умови для потрапляння в плей-офф

. Україна жодного разу не перемага Італію. У дев'яти матчах було зафіксовано дві нічиї та сім перемог "Скуадри Адзурри". При чому в офіційних іграх "синьо-жовті" не набрали ані бала – шість поразок у шести матчах.

Якщо Україна посяде третє місце у групі, вона, швидше за все, отримає можливість здобути путівку у Німеччину через плей-офф. Правда, тут все залежить не від нашої команди. Для потрапляння у стикові матчі потрібно здійснення хоча б однієї з наступних умов:

Сербія кваліфікується напряму на Євро. Балканці випереджають Чорногорію на два бали, тому їм для вирішення задачі необхідно в останньому турі не програти Болгарії або дочекатись осічки чорногорців проти Угорщини. Ізраїль кваліфікується напряму на Євро. Тут ситуація важка, адже "зірки Давида" відстають від Швейцарії та Румунії на 4 бали. Команді Хазана треба обіграти Румунію та Андорру, а також сподіватись, що румуни не обіграють Швейцарію. Нідерланди та Чехія кваліфікуються напряму на Євро, а Вірменія – ні. Якщо перші дві умови не здійсняться, а ця здійсниться, то в такому випадку Україна гратиме у Шляху А з більш складними опонентами (Польща, Хорватія або Уельс та Естонія).

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Нідерландам достатньо взяти три очки проти Ірландії або Гібралтару або дочекатись невиграшу Греції у Франції, а Чехії – не програти вдома Молдові. Вірмени ж відстають від Уельсу та Хорватії на три бали і гратимуть очні зустрічі з кожною із них. Нам важливо, щоб команда Петракова не відправила в стикові матчі обидві команди.

Календар потенційно важливих для України матчів: