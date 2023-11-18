В понедельник, 20 ноября Украина проведет решающий матч квалификации Евро-2024. Команда Сергея Реброва в лобовом матче встретится в Леверкузене с Италией, пишет 24 канал.

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Украине нужна победа

Накануне "Скуадра Адзурра" обыграла Северную Македонию (5:2) и догнала Украину в турнирной таблице. Команды делят второе место перед топ-битвой, но благодаря победе в первой очной игре (2:1) Италия идет впереди.

Так что в последнем матче отбора Италию устроит ничья, чтобы напрямую выйти на Евро-2024. А вот подопечным Сергея Реброва придется играть только на победу ради прямого выхода.

Справка. Украина ни разу не выигрывает Италию. В девяти матчах были зафиксированы две ничьи и семь побед "Скуадры Адзурры". Причем в официальных играх "сине-желтые" не набрали ни одного балла – шесть поражений в шести матчах.

Условия попадания в плей-офф

Если Украина займет третье место в группе, она, скорее всего, получит возможность получить путевку в Германию через плей-офф. Правда здесь все зависит не от нашей команды. Для попадания в стыковые матчи требуется осуществление хотя бы одного из следующих условий:

Сербия квалифицируется напрямую на Евро. Балканцы опережают Черногорию на два балла, поэтому для решения задачи им необходимо в последнем туре не проиграть Болгарии или дождаться осечки черногорцев против Венгрии. Израиль квалифицируется напрямую на Евро.. Здесь ситуация тяжелая, ведь звезды Давида отстают от Швейцарии и Румынии на 4 балла. Команде Хазана нужно обыграть Румынию и Андорру, а также надеяться, что румыны не обыграют Швейцарию. Нидерланды и Чехия квалифицируются напрямую на Евро, а Армения – нет. Если первые два условия не осуществятся, а это осуществится, то в таком случае Украина будет играть в Пути А с более сложными оппонентами (Польша, Хорватия или Уэльс и Эстония).

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Нидерландам достаточно взять три очка против Ирландии или Гибралтара или дождаться невыигрыша Греции во Франции, а Чехии – не проиграть дома Молдове. Армяне отстают от Уэльса и Хорватии на три балла и будут играть очные встречи с каждой из них. Нам важно, чтобы команда Петракова не отправила в стыковые матчи обе команды.

Календарь потенциально важных для Украины матчей: