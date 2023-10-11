У жовтні збірна України проведе два надважливих матчі кваліфікації Євро-2024. Команді Сергія Реброва доведеться зустрітися із Північною Македонією та Мальтою.

До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

З армії на футбол

Перший матч пройде 14 жовтня, тоді як другий – 17-го. Обидві зустрічі будуть показані на офіційному трансляторі кваліфікації чемпіонату Європи – онлайн-платформі Megogo.

Транслятор оголосив ім'я коментатора, який працюватиме на матчах "синьо-жовтих". Ним стане Роберто Моралес, який працював на телеканалі "Футбол" та був ведучим у програмі "ТаТоТаке".

У травні цього року українець чилійського походження вступив до лав ЗСУ для захисту України від російських окупантів. Роберто відпустять заради роботи на матчах збірних, після чого він повернеться до лав української армії.

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Нагадаємо, що збірна України відіграла вже п'ять матчів у кваліфікації, набравши 7 очок. Це дозволяє команді Реброва йти третьою, маючи порівну очок з Італією та Північною Македонією. Втім у "Скуадри Адзурри" є матч в запасі.