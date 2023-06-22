Вибух стався в 16-поверхівці на вулиці Малишка в Києві. Чотири квартири зруйновано вщент. Є ймовірність, що ще декілька квартир буде зруйновано, адже є загроза обвалу. Тому рятувальні роботи тимчасово зупинили.
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Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці. Причини вибуху зʼясовують фахівці.
Футбольний коментатор Роберто Моралес у фейсбуці повідомив, що одна з пошкоджених квартир – його.
"Малишка 33. Мій будинок, квартири вже немає", – написав Роберто Моралес.
Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Києві, де була квартира Роберто Моралеса / фото facebook.com/romoralesmunoz
Сам коментатор не постраждав, адже зараз проходить службу в рядах Збройних Сил України.