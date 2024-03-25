Цікава Ісландія, яку не треба боятися: що треба знати про суперника України у відборі на Євро

Збірна Ісландії стане останнім опонентом "синьо-жовтих" у кваліфікації на чемпіонат Європи. Від дуелі з командою Харейде залежить, чи зможе Україна поїхати на крупний турнір. Розповідаємо про все найцікавіше про нашого найближчого суперника.

Збірна України готується до свого фінального матчу у плей-оф кваліфікації на Євро-2024. У матчі за путівку на турнір команда Сергія Реброва зіграє проти збірної Ісландії. 24 канал розповідає основну інформацію про нашого найближчого суперника.

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Історія збірної Ісландії

Балканська збірна довгий час була аутсайдеркою європейських відборів та посідала місця у другій половині груп. Вперше гучно про себе команда заявила у відборі на ЧС-2014, де лише у плей-оф поступилась путівкою Хорватії (0:0, 0:2).

А вже на Євро-2016 Ісландію прорвало. Скандинави у відборі посіли друге місце в групі, залишивши позаду Нідерланди. На самому Євро команда спричинила фурор, діставшись аж чвертьфіналу. Ісландці не програли майбутнім чемпіонам португальцям, а також вибили в 1/8 фіналу англійців:

Груповий раунд . Ісландія – Португалія 1:1

. Ісландія – Португалія Груповий раунд . Ісландія – Угорщина 1:1

. Ісландія – Угорщина Груповий раунд . Ісландія – Австрія 2:1

. Ісландія – Австрія 1/8 фіналу. Ісландія – Англія 2:1

Ісландія – Англія 1/4 фіналу. Ісландія – Франція 2:5

Кураж продовжився і у відборі на ЧС-2018, де ісландці виграли відбіркову групу з Хорватією, Україною та Туреччиною. На самому Мундіалі в Росії скандинави стартували з сенсаційної нічиєї проти Аргентини. Але програш у наступних двох матчах відкотив команду на останнє місце в групі:

Груповий раунд . Ісландія – Аргентина 1:1

. Ісландія – Аргентина Груповий раунд . Ісландія – Нігерія 0:2

. Ісландія – Нігерія Груповий раунд. Ісландія – Хорватія 1:2

Були ісландці близькими до потрапляння на Євро-2020, але у фіналі плей-оф драматично поступились Угорщині (1:2). Суперник свої голи провів на 88 та 90+2 хвилині.



Збірна Ісландії у відборі на Євро-2024 / instagram.com/footballiceland

Відбір на Євро-2024

У групі відбору на чемпіонат Європи Ісландія опинилась в одній компанії з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ліхтенштейном та вже знайомою українцям Боснією і Герцеговиною. Результат вийшов провальним, скандинави пропустили вперед не тільки збірну Роналду, а ще і словаків та люксембуржців:

Боснія і Герцеговина – Ісландія 3:0

Ліхтенштейн – Ісландія 0:7

Ісландія – Словаччина 1:2

Ісландія – Португалія 0:1

Люксембург – Ісландія 3:1

Ісландія – Боснія і Герцеговина 1:0

Ісландія – Люксембург 1:1

Ісландія – Ліхтенштейн 4:0

Словаччина – Ісландія 4:2

Португалія – Ісландія 2:0

Втім скандинави отримали щасливий квиток у плей-оф завдяки рейтингу Ліги націй. Завдяки прямому виходу Сербії та Шотландії на Євро місце у Шляху В дісталось саме Ісландії.

Команда поки успішно скористалась цією можливістю, не залишивши Ізраїлю ані шансу у півфіналі плей-оф (4:1). Хет-триком відзначився форвард Дженоа та одноклубник Руслана Маліновського Альберт Гудмундссон.



Альберт Гудмундссон / instagram.com/footballiceland

Кадрова ситуація

26-річний нападник і є головною зіркою цієї збірної Ісландії. Цього сезону Альберт забив вже 10 голів у Серії А та потрапив на олівець до місцевих топ-клубів. У півзахисті варто виділити хавбека Лілля Арнора Гаральдссона, який грає в основі французької команди.

Інші гравці Ісландії не можуть похизуватися виступами на такому високому рівні. Команда має непоганого воротаря Хакона Вальдімарссона, але той є глибоким запасним у Брентфорді. Можна також виділити і нападника Андрі Гудйонсена, сина славетного Ейдура Гудйонсена.

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Крім того, майже всі легенди Євро-2016 або завершили кар'єру, або вже не відіграють важливої ролі у цій команді. З тої збірної нині вплинути на гру команди може хіба що Альфред Фіннбогасон, який забивав Україні у відборі на ЧС-2018.

Цікаво, що ця команда частіше грає в атаку, ніж їх зіркові попередники. Саме в нападі сконцентровані головні лідери Ісландії. Transfermarkt оцінює склад нашого суперника всього у 69,5 мільйона євро. Для порівняння, збірна України "коштує" 354,5 мільйона, тобто більш ніж у п'ять разів дорожче.

Відомий тренер з неоднозначною позицією

Ісландців очолює досвідчений тренер Оге Харейде. 70-річний норвежець ще на початку 00-х невдало потренував рідну збірну, а на клубному рівні очолював Хельсінборг, Русенборг, Вікінг, Брондбю, Мальме та Мельде.



Оге Харейде / instagram.com/footballiceland

Непогано Харейде показав себе у збірній Данії, яку довів до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018. Він же вивів Еріксена і компанію на Євро-2020, де збірна дісталась аж півфіналу. Втім на сам турнір данців повіз Каспер Юлманд, адже у Харейде завершився контракт, а Євро був перенесений на рік через коронавірус.

Ісландців коуч очолив по ходу відбору на Євро-2024, але вийти на турнір напряму не спромігся. Вже під час плей-оф Оге відзначився неоднозначним випадом у бій збірної Ізраїлю, з якою не хотів грати через війну проти Палестини.

Я не хотів би грати проти ізраїльтян через те, що відбувається у Газі. І через те, що вони зробили з жінками, дітьми та невинними громадянами. І якщо ви мене спитаєте, то я вам відповім, що нам не варто грати цей матч. Однак ми повинні, бо наслідки для Ісландії можуть бути дуже серйозними,

– заявив Харейде.

Правда, про війну в Україні у норвежця більш адекватна думка. Оге висловив співчуття українцям через "воєнним напад з боку іншої країни", а також зізнався, що його донька прихистила біженців з нашої країни.

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Очні зустрічі

Україна та Ісландія провели чотири зустрічі одна з одною. У них зберігається поки що паритет – по одній перемозі кожної з команд та два нічиї. У кваліфікації до Євро-2000 українці не змогли здолати скандинавів вдома (1:1).

Натомість на виїзді була мінімальна перемога "синьо-жовтих" завдяки голу з пенальті від чинного коуча нашої команди Сергія Реброва. Наступна зустріч відбулась вже у кваліфікації до чемпіонату світу-2018.

Цього разу вже Україна провалила (або захотіла провалити) відбір на російський Мундіаль, а ось Ісландія виграла групу. В Києві команди розписали нічию 1:1 з голами Фіннбогасона та Ярмоленка. На виїзді ж підопічні Шевченка програли без шансів (0:2).



Збірна Ісландії пройшла Ізраїль / instagram.com/footballiceland

Прогноз Favbet

Букмекери вважають команду Сергія Реброва явним фаворитом дуелі. Коефіцієнт на вихід "синьо-жовтих" на Євро становить 1,26, тоді як на успіх скандинавів – аж 4,05. Якщо ж казати про основний час, то тут перемога України оцінюється у 1,53.

На нічию та перехід зустрічі в екстратайми можна поставити за 4,35, а на гостей – за 7,40. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 2,22. Головними фаворитами на забитий м'яч є українці Артем Довбик (2,25), Михайло Мудрик (2,85) та Роман Яремчук (3,00).

Коли матчі плей-оф та де дивитися

Україна зіграє з Ісландією номінально домашній матч. Проте через війну проти Росії наша команда змушена прийняти скандинавів у польському Вроцлаві. Зустріч відбудеться 26 березня 2024 року, початок – о 21:45 за київським часом.

Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних каналах Суспільного, а також OTT-платформі Megogo. В разі нічиєї команди зіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо паритет збережеться, то володаря путівки у фінальну частину Євро-2024 визначить серія пенальті.

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