Україна ввосьме зіграє у плей-офф: з ким зіграємо за вихід на Євро та історія стикових іграх

Команда Сергія Реброва не змогла напряму потрапити на чемпіонат Євро-2024. Втім у нашої збірної буде другий шанс для вирішення завдання.

Збірна України з футболу завершила виступ у кваліфікаційній групі до Євро-2024. Потрапивши до "групи смерті", підопічні Сергія Ребров до останнього претендували на пряму путівку, пише 24 канал.

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Без прямого вильоту

Для проходу "синьо-жовтим" необхідно було переграти в останньому матчі збірну Італії. На жаль, команді Сергія Реброва не вдалось це зробити, збірні розписали нічию (0:0).

Таким чином, Україна завершує відбір на третій сходинці. набравши 14 очок. Попереду розташувались Англія та Італія, які напряму вийшли на Євро-2024.

Як Україні все ж потрапити на Євро

У свою чергу збірна України ще остаточно не втратила шанси на прохід. Підопічні Сергія Реброва отримали путівку у плей-офф, де будуть розіграні ще три путівки в Німеччину.

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12 команд-невдах кваліфікації будуть розділені на три квартети – Шлях А, Шлях В та Шлях С. Всередині кожного з них команди у форматі півфіналів та фіналу розіграють по одному квитку на Євро.

Україна ж опиниться в Шляху А або В. Жеребкування визначить, хто із тріо Фінляндія – Україна – Ісландія відправиться у Шлях А, інші дві збірні проходитимуть Шляхом В.

ШЛЯХ А : Польща, Уельс/Хорватія, Естонія, Фінляндія/Україна/Ісландія.

: Польща, Уельс/Хорватія, Естонія, Фінляндія/Україна/Ісландія. ШЛЯХ В : Ізраїль, Боснія і Герцеговина + дві збірні з тріо Фінляндія/Україна/Ісландія.

: Ізраїль, Боснія і Герцеговина + дві збірні з тріо Фінляндія/Україна/Ісландія. ШЛЯХ С: Грузія, Греція, Казахстан, Люксембург.

Жеребкування стикових матчів пройде 23 листопада, а самі зустрічі призначені на 21 та 26 березня 2024 року. Саме Євро пройде з 14 червня по 14 липня наступного року в Німеччині. Переможці Шляхів плей-офф опиняться у четвертому кошику.

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Історія виступів у плей-офф

Збірна України сім разів вже грала у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу або Євро. На жаль, "синьо-жовтим" лише раз вдалось подолати стадію плей-офф:

ЧС-1998 . Україна – Хорватія 0:2 / 1:1

. Україна – Хорватія Євро-2000 . Україна – Словенія 1:2 / 1:1

. Україна – Словенія ЧС-2002 . Україна – Німеччиина 1:1 / 1:4

. Україна – Німеччиина ЧС-2010 . Україна – Греція 0:0 / 0:1

. Україна – Греція ЧС-2014 . Україна – Франція 2:0 / 0:3

. Україна – Франція Євро-2016 . Україна – Словенія 2:0 / 1:1

. Україна – Словенія ЧС-2022. Україна – Шотландія 3:1 / Україна – Уельс 0:1

. Україна тричі брала участь на чемпіонатах Європи, не пропустивши жоден із останніх турнірів (2012, 2016, 2020). Найкращий результат "синьо-жовті" продемонстрували на минулому Євро, дійшовши до чвертьфіналу.