Найближчими днями визначиться доля збірної України у відборі на Євро-2024. Команда Сергія Реброва отримала право зіграти у стикових матчах за путівку на турнір в Німеччині. 24 канал розповідає детальніше про те, як нашій національній команді потрапити на чемпіонат Європи.

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Невихід з групи

Основна частина кваліфікації на Євро-2024 вже завершилась. За підсумками групової стадії визначились 20 команд, які вийшли на Євро-2024 та доєднались до країни-господарки Німеччини.

Україні з жеребом відверто не пощастило. Серед суперників були фіналісти минулого Євро Італія та Англія, тому шансів на місце у топ-2 було небагато. Однак команда Реброва до останнього боролась за путівку з італійцями, але зрештою посіла третє місце в групі.

Тим не менш, Україна отримала шанс здобути путівку на чемпіонат в плей-оф. У стикових матчах будуть розіграні три квитки на Євро, на кожен із них претендує по 4 команди.

З ким гратимемо в стиках

Вони відбирались за рейтингом Ліги націй 2022-2023 серед команд, які не пройшли саму кваліфікацію. Так в списку опинилась і Україна, яка потрапила у четвірку претендентів від дивізіону В.

Для виходу на Євро-2024 нашій команді необхідно буде здолати двох опонентів – у півфіналі та фіналі плей-оф. Жереб визначив першим суперником України команду Боснії та Герцеговини.

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Балканці виграли свою групу в Лізі націй 2022-2023, але з тріском провалили кваліфікацію, посівши аж 5 місце. Матч між українцями та боснійцями пройде на полі останніх у місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле" місткістю 15292 глядачів.

Матч відбудеться у четвер, 21 березня. Початок – о 21:45 за київським часом. В разі нічиєї в основний час команди відіграють два екстратайми по 15 хвилин. Якщо на табло збережеться паритет, то долю путівки далі вирішить серія пенальті.

Хто в фіналі плей-оф

Перемога над боснійцями виведе Україну у фінал плей-оф відбору. Там суперником підопічних Реброва стане переможець пари Ізраїль – Ісландія. Ці команди гратимуть одна з одною також 21 березня, паралельно із грою українців з боснійцями.

Цього разу вже наша команда буде господарем поля, хоча і умовним. Через війну проти Росії зустріч відбудеться у польському Вроцлаві. Правила визначення переможця ті ж самі, в разі нічиєї будуть екстратайми та за потреби серія пенальті. Саме в цій дуелі і визначиться володар путівки на Євро-2024.

Матч відбудеться 26 березня (вівторок), початок – о 21:45 за київським часом. Якщо ж Україна програє боснійцям, то вона достроково завершить відбір на Євро. Натомість у день фіналу плей-оф команда Реброва гратиме товариський матч проти невдахи зустрічі Ізраїль – Ісландія.

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Переможець гілки плей-оф, де проходитиме відбір Україна, потрапить на Євро-2024 в групу Е. Там Україна в разі проходу кваліфікації гратиме проти Бельгії, Румунії та Словаччини. Чемпіонат Європи-2024 пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня цього року.

Де дивитися. Обидва матчі збірної України (21 та 26 березня) будуть показані на території нашої країни в прямій трансляції. Подивитися гру фанати зможуть на регіональних каналах Суспільного, а також ОТТ-платформі Megogo.