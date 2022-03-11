Україна виборола 6 медалей у сьомий день Паралімпіади у Пекіні: всі призери

Українські спортсмени виграли шість медалей у сьомий день зимової Паралімпіади у Пекіні (Китай). Серед них – 3 медалі "золоті".

Зорепад медалей

У п'ятницю, 11 березня, усі медалі "синьо-жовтих" були завойовані в індивідуальних біатлонних гонках, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Українка Шишкова завоювала третю золоту медаль Паралімпіади-2022

Золоті медалі вибороли Олександр Казік (порушення зору), Людмила Ляшенко (стоячи) та Оксана Шишкова (порушення зору):

Оксана Шишкова здобула золоту медаль у біатлоні на дистанції 12,5 кілометрів у класі В2. Раніше українка завоювала дві золоті та дві срібні медалі у біатлоні та лижній гонці.

Людмила Ляшенко здобула золоту медаль на дистанції 12,5 кілометрів. Раніше Ляшенко на дистанціях 6 та 10 км відповідно здобувала срібну та бронзову медалі.

Олександр Казік здобув золоту медаль на дистанції 12,5 кілометрів у класах В1-3.

Володарями "срібла" стали Тарас Радь (сидячи) та Віталій Лук'яненко (порушення зору).

"Бронза" дісталася Григорію Вовчинському (стоячи).

Усього в України за підсумками семи змагальних днів 25 медалей Паралімпіади-2022 – це уже найкращий результат для збірної України в історії. В активі українців 9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових нагород.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!